Бывший политический вице-губернатор Южного Урала вышел из колонии

Суд смягчил наказание экс-вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 октября, Копейский городской суд вынес решение о замене бывшему замгубернатора Челябинской области Николаю Сандакову неотбытого срока в исправительной колонии принудительными работами.

Рассмотрение ходатайства адвоката экс-чиновника началось в конце августа, но вынесение решения несколько раз переносилось.

Напомним, в начале октября 2018 года суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток (ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, ч.3 ст.272, ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

После вынесения приговора Сандакова отправили в копейскую колонию №1, но в середине января перевели в колонию №6. Конце августа бывший вице-губернатор попросил заменить лишение свободы на принудительные работы, заявив, что готов выполнять неквалифицированные работы в специальных центрах с полным контролем за распорядком дня осужденного в обмен на возможность чаще видеться с семьей.

Адвокат бывшего высокопоставленного чиновника указал в ходатайстве, что его подопечный уже отбыл половину назначенного срока и предоставил информацию о сумме выплаченного штрафа. Рассмотрение ходатайства несколько раз откладывалось, пока, наконец, сегодня суд не пошел Сандакову навстречу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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