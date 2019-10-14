В Челябинской области впервые за пять лет подорожала аренда квартир

На Южном Урале зафиксировали рост стоимости аренды квартир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам III квартала 2019 года средняя цена аренды самого востребованного варианта – однокомнатной квартиры – выросла в России на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16 тысяч рублей. Таковы данные портала Avito.

Таким образом, стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года, периода, когда официальный курс доллара еще не превышал 37 рублей.

В Челябинской области средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год повысилась на 8,8% и в III квартале 2019 года составила около 9 тысяч 300 рублей. Средняя цена аренды двухкомнатных квартир повысилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11 тысяч 700 рублей), в то же время средняя стоимость аренды трехкомнатного жилья снизилась на 4,2% за год (22 тысячи 200 рублей).

Однокомнатные квартиры составляют 64% в структуре спроса на долгосрочную аренду по всей России и 50% – в структуре предложения. Самые дорогие из них традиционно в Москве (36 тысяч 700 рублей, рост цены на 6,4% к прошлому году) и Санкт-Петербурге (24 тысячи 700 рублей, рост на 11%).

За пределами столиц, а также Московской и Ленинградской областей дороже всего аренда однокомнатной квартиры обойдется в Крыму (17 тысяч 500 рублей), следом идут Амурская и Калининградская области (15 тысяч 500 рублей и 14 тысяч 400 рублей соответственно). Самые дешевые квартиры в Воронежской области и Башкортостане (в среднем около 8 тысяч 500 рублей), а также в Удмуртии (8 тысяч 700 рублей в месяц).

За год стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросла в большинстве регионов России, наиболее заметно в Иркутской области (на 13% до 11 тысяч 900 рублей). Среди регионов с отрицательной динамикой цен выделяется Тюменская область, где однокомнатные квартиры подешевели на 23% до 13 тысяч 800 рублей в месяц.

Двухкомнатную квартиру дешевле всего можно снять в Воронежской области – в среднем за 11 тысяч рублей в месяц. Дороже всего из регионов они в Московской области, в среднем чуть более 25 тысячи рублей. Наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры наблюдается в Иркутской области (почти на 26%), Омской области (почти 13%) и Челябинской области (почти 9% за год).

Самая дешевая аренда трехкомнатных квартир – в Ростовской области, в среднем 17 тысяч 300 рублей в месяц, а самая дорогая – в Новосибирской области (в среднем около 36 тысячи рублей). В сегменте трехкомнатных квартир цены сильнее всего поднялись в Свердловской (на 27%), Воронежской (на 22%) и Томской (на 10%) областях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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