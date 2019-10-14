Трехлетний малыш погиб в огне в общежитии Троицка

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 3-летнего ребенка на пожаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 14 октября в комнате одного из общежитий Троицка произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС было обнаружено тело 3-летнего мальчика.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети, после чего загорелось кресло в комнате. Ребенок спал один, так как отец ушел встречать жену, возвращавшуюся с работы. Возгорание обнаружили соседи. Предположительная причина смерти ребенка – отравление продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.10.19

В Верхнем Уфалее снова прорвало теплотрассу – и опять в двух шагах от мэрии. / В Челябинской области впервые за пять лет подорожала аренда квартир. / Бывший политический вице-губернатор Южного Урала вышел из колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»