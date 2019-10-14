Южноуральский вице-губернатор заявила о грядущих отставках в минсоце

В министерстве социальных отношений Челябинской области грядет серьезная ротация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», система социальной помощи населению Южного Урала необходима серьезная ротация. Об этом первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила на своей странице в социальных сетях.

«Новости понедельника. Трое детей выпали из окна, один погиб на пожаре. Самоубийство парня в Каслях. Очевидно, что система межведомственного взаимодействия парализована, а соцслужбы живут в режиме собеса 90-х гг. Нужна полная перезагрузка системы и переход на участковый принцип социальной работы, проектный подход в решении задач профилактики детской смертности и неблагополучия. И здесь без обид – ротация будет серьезная, от замов до начальников отделов», – написала чиновница.

Планируется, что первым изменения ждут министерство социальных отношений. Напомним, ранее кресло главы ведомства занимала Татьяна Никитина. Однако, после инаугурации губернатора Челябинской области Алексея Текслера с ней не продлили контракт. В настоящее время обязанности министра выполняет бывшая уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Буторина. Правда, она также вышла из недр регионального минсоца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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