Еще один челябинский министр избавился от приставки «врио»

В Челябинской области назначен новый глава регионального минздрава.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Южного Урала назначил министром здравоохранения Юрия Семенова. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правительства Челябинской области.

Напомним, ранее ведомство возглавлял Сергей Приколотин. Однако, за год с небольшим чиновник так и не смог нормализовать ситуацию с медицинской помощью в регионе: медики жаловались на снижение заработной платы, жители – на недоступность медицины. Этому способствовала жесткая оптимизация, начавшаяся еще в бытность министром Сергея Кремлева.

Приколотин продолжил практику оптимизации. Последней неудачей министра стала попытка отдать частникам транспортную составляющую скорой медицинской помощи в Копейске. В итоге фирмы, выигравшие торги, более чем за полгода так и не смогли выполнить принятые на себя обязательства по замене подвижного состава новыми микроавтобусами, а водители еще в начале эксперимента начали жаловаться на потерю льгот и необходимость за свой счет ремонтировать машины.

В настоящее время министерство здравоохранения региона начало процедуру расторжения договора об аутсорсинге по соглашению сторон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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