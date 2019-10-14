Челябинец погиб в пьяной перестрелке

Житель Челябинска умер в результате ночной перестрелки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 октября, в одном из дворов на северо-западе Челябинска, на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов.

По предварительной информации, в ходе пьяной ссоры один из мужчин открыл стрельбу по своим оппонентам. В результате трех нетрезвых челябинцев 26, 35 и 37 лет доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее один из них скончался в отделении реанимации.

Полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.10.19

Россиян повально охватил стресс: каждый четвертый ищет спасение в алкоголе. / Еще один челябинский министр избавился от приставки «врио». / Госдума готовится расширить список поводов для досудебной блокировки сайтов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»