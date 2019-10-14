Челябинец погиб в пьяной перестрелке

Житель Челябинска умер в результате ночной перестрелки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 октября, в одном из дворов на северо-западе Челябинска, на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов.
По предварительной информации, в ходе пьяной ссоры один из мужчин открыл стрельбу по своим оппонентам. В результате трех нетрезвых челябинцев 26, 35 и 37 лет доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее один из них скончался в отделении реанимации.
Полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.10.19
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