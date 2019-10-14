Пять кандидатов претендуют на кресло мэра Челябинска

В Челябинске на пост главы города подали документы пять претендентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые кандидаты появились еще на минувшей неделе.

Так, вторую попытку стать главой Челябинска предпринял юрист Георгий Невский. Также о намерении принять участие в борьбе за кресло градоначальника выразили юрист Максим Бакулин и директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Берёзки» Виталий Евгеньев.

Кроме того, документы в приемную комиссию подали независимый эксперт Александр Нечепорук и скандально известный активист НОД Сергей Ворончихин.

Напомним, старт приему документов был дан 7 октября. Он продлится до 21 октября. Сам конкурс состоится 12 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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