На Южном Урале заболеваемость бешенством выросла почти вдвое

С начала года в Челябинской области зафиксировали 52 случая бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе на территории Южного Урала зарегистрированы 3 случая бешенства животных.

От смертельного вируса погибли собака в Уйском районе (поселок Октябрьский), лиса в Кунашакском районе (охотхозяйство «Тишки») и лиса в Коркинском районе (поселок Роза). В данных населенных пунктах установлен карантин.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 52 случая бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах. Что на 78% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были зарегистрированы 32 случая.

Напомним, что неделей ранее карантин по бешенству был введен на территории Мордвиновского участка №5 Увельского охотничьего хозяйства на территории Красноярского егерьского участка №4 Карталинского охотничьего хозяйства из-за обнаруженных трупов лисиц.

Двумя неделями ранее карантин наложен на неблагополучный поселок Чулковка Саткинского района (погибшая собака); в Таукаевском охотхозяйстве Красноармейского района (павшая лиса); в поселке Солнечный Сосновского района из-за бешеной собаки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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