Некомфортный Челябинск: в городе уничтожают еще один популярный автобусный маршрут

Жители Челябинска опасаются, что в городе отменять еще один популярный автобусный маршрут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз проблемы возникли с маршрутом №4 «улица Мамина – ЮУрГУ». Направление весьма популярное – при движении с северо-востока автобус даже днем под завязку набивался пассажирами уже к улице Героев Танкограда. Раньше автобусы ходили довольно часто. Сейчас – хорошо если раз в час.

«На 4-м маршруте с помощью сервисов отслеживаются всего 4 машины: 2 в одну сторону и 2 в другую», – говорят горожане.

А в данный момент, согласно онлайн-карте на маршруте вообще всего три автобуса.

«Жителям ЧТЗ вообще кроме 4-ки не на чем ездить! Не троллейбусов, не трамваев там в помине не было! 4-ки нет, остаются одни маршрутки!» – возмущаются челябинцы. И переживают, что «четверку» постигнет участь «восемнадцатого» – некогда очень востребованного маршрута, ходившего с железнодорожного вокзала на северо-запад по улице Кирова и Комсомольскому проспекту. Сначала начали исчезать вечерние рейсы, потом стали удлинятся промежутки между машинами утром и днем, маршрут движения несколько раз меняли. В конце концов, автобус, который некогда всегда ходил полным, объявили невостребованным, и он исчез. Чисто теоретически, автобусный маршрут №18 существует – у него даже есть расписание, предусматривающее всего 5 рейсов в день и только в выходные. Понятно, что автобус-призрак никто ждать не будет.

Аналогичная ситуация происходит сейчас и с «четверкой». Большие перерывы между рейсами в ООО «Общественный городской транспорт» объясняют нехваткой подвижного состава и водителей.

Напомним, недавно Челябинск получил 26 новых автобусов, но «четвертый» не получил ни одной новой машины. Большинство из них отправили на маршрут №64 – сейчас именно он считается самым востребованным.

«А почему считают, что 64 маршрут приоритетнее? Что, по маршруту «Мамина – ЮурГУ» люди какие-то не такие ездят, как с вокзала в автопарк? Почему нельзя равномерно машины ставить, а не ждать: ну, когда же доукомплектуется 64, а потом, если останется что-то, то поставят, может быть, на 4?? На северо-восток людям не нужно домой возвращаться?» – недоумевают горожане.

Но и на 64-м маршруте, как выяснилось, не все гладко: «По 64 маршруту тоже осталось всего несколько двусменных графиков, хотя раньше и вечером – часов в 9-10, – не было проблему уехать», – говорят знакомые с ситуацией.

Причина в том, что летом многие водители автобусов уволились из-за проблем с выплатой заработной платы. И сегодня просто некому работать.

Но горожан такие нюансы волновать не должны. А вот почему это не беспокоит чиновников мэрии, вопрос любопытный.

«По Челябинскую некомфортно передвигаться – как и на машине, так и на общественном транспорте. Такое ощущение, что у руководства основная задача – поддерживать суровость Челябинска», – говорят горожане. И высказывают опасение, что уничтожив в городе практически все автобусы, чиновники и транспортники возьмутся за троллейбусы.

А вот с нелегальными маршрутками они почему-то справиться не могут. Или не хотят.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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