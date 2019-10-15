Сибирская язва добралась до Италии: россиян предупредили об опасностях, подстерегающих за границей

Российских туристов предупредили об опасных заболеваниях, распространяющихся за рубежом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 5 по 11 октября страны сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о 218 очагах особо опасных болезней.

Новые очаги африканской чумы свиней отмечены на территории Болгарии (3 очага), Венгрии (51 очаг), Латвии (2 очага), Польши (40 очагов), Словакии (2 очага) и Румынии (53 очага), а также в Южной Корее (5 очагов) и Лаосе (47 очагов). В Бразилии отмечено 2 очага классической чумы свиней.

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено об очаге низкопатогенного гриппа птиц во Франции; очагах сибирской язвы в Италии (2 очага) и в Республике Нигер (3 очага); об очагах лихорадки Западного Нила в Германии (7 очагов).

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация», «Сообщения ИАЦ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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