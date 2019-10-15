Южноуралец погиб под железнодорожным составом

В Челябинской области мужчину сбил пассажирский поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла вечером 14 октября на 4 пути станции «Аргаяш» Южно-Уральской железной дороги.

Пассажирский поездом «Пенза-Нижневартовск» насмерть сбил 56-летнего мужчину. По данному факту проводится доследственная проверка.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что машинист приближающегося состава, заметив мужчину, который переходил железнодорожные пути, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. В результате пострадавший получил повреждения, не совместимые с жизнью.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, опросили машиниста локомотивной бригады, проводится расшифровка скоростемерной ленты. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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