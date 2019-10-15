Сам себе судья: южноуральский депутат простил себе сокрытие доходов

В Челябинской области депутат сельского поселения «простил» самому себе нарушение антикоррупционного законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района в ходе проверки выяснило, что один из депутатов Совета Козыревского сельского поселения не предоставил сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2018 года на себя и членов своей семьи.

В связи с этим в июне нынешнего года прокуратура района внесла в адрес совета депутатов представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата. Сельские парламентарии отреагировали на обращение надзорного ведомства весьма оригинально.

Представление прокуратуры рассмотрела комиссия Совета Козыревского сельского поселения по депутатской этике под председательством... самого нарушителя. Не удивительно, что рекомендация комиссии оказалась весьма щадящей. Признав факт нарушения, комиссия предложила не лишать депутата его мандата, а ограничиться выговором. Протокол рассмотрения собственноручно подписал сам парламентарий-нарушитель. Сельсовет к рекомендации прислушался и объявил коллеге выговор.

При этом, как отмечают в надзорном ведомстве, ни действующее законодательство, ни устав Козыревского сельского поселения, ни регламент совета депутатов, ни какие-либо иные правовые акты не содержат такой меры депутатской ответственности как выговор. Единственно возможная мера ответственности – это досрочное прекращение полномочий.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием признать решение об объявлении выговора депутату незаконным и обязать совет депутатов повторно рассмотреть представление прокуратуры района. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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