В уральской поликлинике пенсионерка умерла после укола

Пожилая жительница Златоуста скончалась в поликлинике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшую пятницу в поликлинике №2 Златоуста.

82-летняя женщина пришла на укол. При этом, по данным медиков, этот препарат ей выписывают не первый год. Покинув процедурный кабинет, она почувствовала себя плохо. По информации пресс-службы регионального минздрава, врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, но безрезультатно: пациентка скончалась.

Что стало причиной гибели пенсионерки, медики не раскрывают, ссылаясь на врачебную тайну. Однако, по их словам, это точно не был анафилактический шок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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