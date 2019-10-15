В Челябинской области все-таки могут построить АЭС: регион рассматривается как возможная площадка для строительства атомной электростанции малой мощности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос поднимался еще в начале текущего года. Тогда первый заместитель гендиректора ОКБМ им. Африкантова Виталий Петрунин, рассказывая о разработке новой реакторной установки («Взяли серийный судовой реактор для новых ледоколов и вписали его в наземную станцию», – цитировало Петрунина издание «Страна Росатом»), сообщил, что в числе прочих рассматривается Суроямское месторождение титано-магнетитовых руд, расположенное в 6 километрах от деревни Ситцева Нязепетровского района Челябинской области.

Теперь ГК «Росатом» со ссылкой на главу корпорации Алексея Лихачева сообщает, что в приоритете две площадки: в Якутии и на Южном Урале.

Но если Росатом и Якутия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности то по Челябинской области окончательное решение еще не принято.

«На данный момент никаких решений и проектов в стадии реализации нет. Площадка лишь в ряду нескольких перспективных, оценку которых мы проводим», – заявляют в Росатоме.

Напомним, разведанные запасы титано-магнетитовых руд Суроямского месторождения оценены в 11 млрд тонн. Содержания железа – не менее 11%, кроме того, есть ванадий, титан и фосфор. В 2011 году правительство Челябинской области подписало с управляющей компанией «Fleming Family & Partners» соглашение о разработке месторождения и строительстве Суроямского горно-металлургического комплекса. Обсуждение проекта продолжилось в 2014 году, но с тех пор о нем не слышно.

Атомщиков проект привлек тем, что месторождение имеет долгосрочную перспективу развития, сходную по сроку с эксплуатацией АЭС – 60 лет.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 15.10.19

В уральской поликлинике пенсионерка умерла после укола. / России грозят перебои с лекарствами: причина – в новом законе о маркировке. / Трубы закончились, течь не устраняется: в Уфалее никак не могут справиться с коммунальными проблемами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»