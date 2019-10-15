В южноуральской больнице детей держали на голодном пайке

Общественники заявили о крайне скудном рационе пациентов детской больницы Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маленьких пациентов детской больницы в Златоусте кормили порциями, которыми не наелся бы и котенок, и не каждый день. Об этом рассказали представители общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратились жители Златоуста, которым не повезло оказаться в детской больнице №2. Здесь, помимо ужасающей антисанитарии, родители детей столкнулись с трудностями питания, названными просто варварскими. «Я лежала в больнице с пятницы на субботу, нам дали картофельное пюре ровно четыре ложечки, котенок бы не наелся. Еще дают перловку на воде и суп, в котором одна морковка и лук. В субботу же нам не приготовили ничего. На полдник детям выдали чай и два кусочка батона. Свиней лучше кормят», – возмутилась жительница Златоуста. По словам горожанки, тем женщинам, к которым не приходят мужья или родственники с передачами, на выходных просто нечего есть.

При этом, одним питанием беды больницы не ограничиваются. «В палатах не разрешают включать воду, мыть посуду. Питьевую воду оставляют на кухне, в ведре, но иногда это делать забывают. Умывать детей можно только в ванной, где после 21:00 отключают холодную воду, и из кранов хлещет кипяток. Вместо душа – ковшик для обливаний. В туалете на унитазе нет стульчака. Возмутили пациентов и ржавые трубы в санитарных комнатах», – перечисляют активисты претензии горожанки.

Общественники обратились в региональный минздрав и территориальное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить инфекционное отделение больницы №2 в Златоусте на соответствие с нормами СанПиН, а также привлечь ответственных лиц за выявленные нарушения и обязать обеспечивать питание пациентов.

«Мы отдаем отчет, что в инфекционном отделении больницы для пациентов должны готовить сбалансированное питание, которое бы не обостряло заболевание, но ни в одном нормативе не сказано, что больных, а тем более, детей, на выходных не обязательно кормить. Надеемся, что после наших обращений в больнице не только начнут готовить по всем правилам, но и сделают ремонт», – прокомментировал ситуацию представитель общественной организацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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