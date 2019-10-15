Своя рука – владыка: в Челябинской области уволили директора школы без объяснения причин

В Карталах районные власти уволили директора школа без объяснения причин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорается в Карталах вокруг школы №1. Здесь управление образования Карталинского района попросило на выход директор Александра Солдатенко. При этом педагоги и родители учащихся полностью на стороне руководителя образовательного учреждения. Они уверены: Солдатенко решили уволить, так как он отстаивает права школьников и выступает против превращения школы в девятилетку.

«Уважаемые жители г. Карталы и Карталинского района! Просим вас помочь отстоять директора МОУСОШ №1 Солдатенко А.Н., его хотят уволить без объяснения причин в разгар учебного года, – обратились к землякам сторонники директора в социальных сетях. – Вы, наверняка, слышали о реорганизации в системе образования, школу №1 на протяжении 9-ти лет пытаются сделать 9-тилеткой. Родители и учителя отстаивали и отстаивают право учеников учиться в 10-11-ых классах. Этот скандал разразился при прежнем начальнике управления образования, продолжается и при нынешнем. После неоднократного обращения родителей и учителей к президенту РФ, губернатору и в министерство образования Челябинской области были получены положительные ответы в пользу родителей и учеников,10-ый класс открыли. Чиновники от управления образования продолжали настаивать на переводе детей в другие школы, забыв при этом о праве учеников учиться в школе по месту жительства. В результате всех этих событий нашли крайнего, директора, так как он поддержал родителей и учеников, став неугодным».

Сотрудники школы и родители учащихся обратились за помощью в администрацию района и министерство образования и науки Челябинской области. Однако, в министерстве привычно разводят руками: областное ведомство не может вмешиваться в подобные решения, этот круг вопросов находится в компетенции муниципалитета.

Районные чиновники стоят на своем: учредитель имеет право уволить руководителя без объяснения причин (по решению работодателя). Это наталкивает некоторых на подозрения, что должность директора просто освобождают под кого-то из районного начальства, под которым со сменой власти в регионе зашатались их собственные кресла.

Отметим, что в Челябинской области чиновники очень любят статью в Трудовом кодексе, по которой учредитель вправе уволить руководителя учреждения без объяснения причин. Эту статью называют «неубиваемой», так как увольнение по ней практически невозможно оспорить в суде.

Так, год назад аналогичный скандал разгорелся в Верхнем Уфалее. Там решение встать на сторону родителей учеников стоило должности директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Наталье Матвеевой.

Скандал разгорелся в последний день июля 2018 года: утром в школу пришла комиссия принимать образовательное учреждение к новому учебному году. Никаких претензий к руководству проверяющие во главе с начальником городского управления образования не высказали, а вечером Матвеевой сообщили, что она уволена по инициативе учредителя.

Официальной причиной увольнения стали жалобы, якобы, поступившие от педагогов и родителей. По словам самой Матвеевой, у нее давно не складывались отношения с начальником городского управления Ларисой Репетой – вплоть до того, что ее регулярно лишали стимулирующей премии. А поводом послужил отказ искать среди горожан, задолжавших за услуги ЖКХ, родителей учеников школы (списки должников с адресами передали директорам всех школ города) и вести с ними «разъяснительную работу».

Наталья Матвеева обратилась с иском к управлению образования о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации за задержку выдачи трудовой книжки и компенсации морального вреда. Однако, суд в удовлетворении иска отказал.

Притчей во языцех указанная статья стала и в Челябинске. Здесь её очень полюбила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова, уволившая без объяснения причин уже полтора десятка руководителей медицинских учреждений областного центра. Например, такая участь в конце 2018 года постигла главврача стоматологической поликлиники №1 Дмитрия Кучина. Интересно, что перед своим увольнением он активно сопротивлялся процессу оптимизации лечебных учреждений (поликлинику №1 в управлении здравоохранения решили присоединить к другой). В итоге на его место назначили зятя одного из депутатов городской думы. После смены руководства учреждение покинули несколько сотрудников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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