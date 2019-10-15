Дело бывшего челябинского градоначальника снова передадут в суд другой территориальной принадлежности

Дело экс-сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова снова передадут в суд другой территориальной принадлежности.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновник обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2011 году, будучи главой администрации Челябинска, Сергей Давыдов поручил руководству МУП ЧКТС заключить договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей по завышенной цене. В результате с 2012-го по 2015 год муниципальное предприятие переплатило свыше 10 миллионов рублей. Уже бывшего сити-менеджера задержали осенью 2017 года во время обысков в его доме и офисе и поместили под стражу.

В ходе предварительного следствия Давыдов пошел на сделку с силовиками, в связи с чем был отпущен под подписку о невыезде.

Когда дело дошло до суда, следователи УФСБ заявили, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, Давыдову назначили судебный штраф в 40 тысяч рублей. Прокуратура, обжаловав решение в Челябинский областной суд. Однако там отказались рассматривать апелляцию и направили материалы в соседний регион. В июле текущего года Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и потребовал повторного разбирательства в другом составе суда.

1 августа Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера в следственный отдел ФСБ. 26 августа, по ходатайству ФСБ, суд снова прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера.

Прокуратура области опять обжаловала это решение. «В апелляционном представлении приведены доводы, свидетельствующие о незаконности принятого судом решения в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в обжалуемом постановлении фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно- процессуального закона.

Прокуратура области не согласна с квалификацией действий Давыдова, настаивая, что в его действиях имеют место признаки более тяжкого преступления. Допущенные при расследовании уголовного дела нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов считает существенными, что препятствовало вынесению судом указанного решения», – заявили в водомстве.

Прокурор попросил отменить принятое судом Советского района Челябинска решение и вернуть материалы уголовного дела прокурору. Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора, снял дело с апелляционного рассмотрения для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности. «Основанием послужило наличие правовых препятствий для рассмотрения дела в апелляционной инстанции в Челябинском областном суде», – сообщили в пресс-службе суда.

Что это за препятствия, не уточняется, но известно, что в областном суде работает родственница бывшего градоначальника. Сам Давыдов в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Светлана Намская

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