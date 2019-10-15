Челябинец попал под трамвай. Мужчину госпитализировали

Челябинца, попавшего под трамвай, с серьезными травмами доставили в больницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 15 октября, около 14:00 на остановке «Школа» в Ленинском районе Челябинска.

По словам очевидцев, мужчину с места аварии увезла машина скорой медицинской помощи. На некоторое время движение трамваев в сторону конечного остановочного пункта «Улица Чистопольская» было закрыто.

В пресс-службе управления здравоохранения Челябинска подтвердили факт ДТП. «Трамвай сбил 50-летнего мужчину, который сначала стоял у трамвайных путей, а затем шагнул. С открытой черепно-мозговой травмой в спутанном сознании он доставлен в городскую больницу № 9», – цитирует «Первый областной» представителей управления.

Также информацию об аварии подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД Челябинска. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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