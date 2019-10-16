Приставы списали с челябинки коммунальные долги, которых у неё не было

Вместо своего кредита челябинцы оплатили коммунальные долги однофамилицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятный инцидент произошел с семьей из Челябинска на минувшей неделе.

В ожидании списания взноса по кредиту, горожане пополнили банковскую карту. Однако, за день до «часа Х» они получили СМС-сообщении, что более 21 тысячи рублей с карточного счета списала служба судебных приставов. Известие шокировало челябинцев, ведь ни в каких тяжбах они не участвуют, об аресте счетов их никто не ставил в известность.

Увидев номер исполнительного производства в сообщении, горожане попытались выяснить, откуда им такое счастье привалило, на официальном сайте ФССП. Но поняли лишь, что деньги списали из-за задолженности по оплате коммунальных услуг. Которой у них не было.

Пришлось отправляться в отдел службы судебных приставов. «Пристав не смог показать нам ни судебное постановление, ни исполнительное производство. Нам начали называть адреса, по которым мы никогда не жили, спрашивать, может, есть долги по штрафам, и этой суммой можно их закрыть. Мы оставили претензию, которую тоже сначала не хотели принимать», – цитирует 74.ru главу семейства.

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области признали, что произошла ошибка. «На исполнение в Калининский отдел судебных приставов поступил судебный приказ с ошибочными данными о должнике. Заявительнице рекомендовано обратиться в судебный орган за отменой судебного приказа. Как только это произойдёт, исполнительное производство будет прекращено», – заявили представители ведомства.

Впрочем, в суде челябинцам оказались не рады. И даже не хотели давать бумагу для написания заявления. В конце концов, представители судебной инстанции сказали, что ошибочные данные предоставила управляющая организация, с которой настоящая должница заключила договор на получение коммунальных услуг. Правда, в договоре она указала лишь фамилию, имя и отчество, полностью совпадающую с личными данными законопослушной челябинки, супруги главы семейства, попавшего в переплет.

Так что теперь горожане не только продолжают ждать, когда же им вернут списанные по ошибке средства, но и опасаются, не решат ли судебные приставы снова списать деньги с их банковской карты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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