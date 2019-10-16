Челябинских автомобилистов попросили не мешать дорожникам осваивать деньги

В Челябинске ограничат движение автомобилей по напряженным магистралям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под конец сезона дорожники в Челябинске взялись за реконструкцию наиболее напряженных участков магистралей.

Так, переждав череду дождливых дней, дорожные рабочие сегодня, 16 октября, намерены продолжить укладку асфальта на улице Труда. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Челябинской области. Миндортранс».

«Время будет зависеть от погоды, но постараются не нагружать улицу в утренние и вечерние часы-пик», – отмечается в сообщении. Чему не очень верится, учитывая, что до окончания ремонтного сезона остается две недели.

Кроме того, на улицах Дзержинского в Ленинском районе и Сони Кривой в Центральном продолжится подготовка к укладке асфальта. На Новороссийской (от 5-й Электровозной до Гагарина), а также Троицком тракте (из города до границы) будут проходить фрезеровочные работы.

Остаются недоделанными и перекрестки на улице Цвиллинга. Их планируется закончить в зависимости от настроения погоды.

«Просим всех водителей соблюдать ПДД, не мешать дорожникам и потерпеть еще немного!" – обращаются авторы канала к челябинским автомобилистам.

Воззвание к терпению горожан, безусловно, необходимо. Ведь большинство названных улиц отличаются напряженностью движения. Летом челябинцы уже задавались вопросом: почему дорожники затягивают с ремонтом основных магистралей? Ведь летом многие уезжают в отпуска и автомобильный трафик снижается. Оказывается, это удовольствие решили отложить на конец дорожного сезона. Когда горожане вернулись из отпусков, а студенты и школьники – вышли с каникул.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.10.19

Приставы списали с челябинки коммунальные долги, которых у неё не было. / Южноуральцу, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетних, продлили срок ареста. / Юг и север меняются местами: в России прогнозируют необычный ноябрь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»