Магнитогорцам из ветхо-аварийных домов предложили переехать в дом, взорвавшийся 31 декабря

Мэрия Магнитогорска предложила жителям ветхо-аварийных домов переход в дом, пострадавший от предновогоднего взрыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители нескольких ветхо-аварийных домов Магнитогорска направили президенту России Владимиру Путину обращение с жалобой на городские власти.

Причиной стало предложение им переехать в дом №164 по проспекту Карла Маркса – тот самый, в котором в ночь на 31 декабря 2018 года прогремел взрыв, унесший жизни 39 человек.

Жители 10 ветхо-аварийных домов ждут переезда уже несколько лет. Но когда в начале октября их уведомили о срочном сборе документов для получения жилья, много радости им это не доставило. «В администрации дали смотровые талоны на квартиры, находящиеся по адресу пр. К. Маркса, 164. В этом доме 31 декабря 2018 года произошла большая трагедия, погибло большое количество людей. Дом реконструировали, сделали парк на месте разрушения, но эта трагедия всегда будет в наших сердцах. Все квартиры, которые нам предлагают, находятся в ужасном состоянии: старые окна, двери, сантехника в аварийном состоянии. Дом 1973 года постройки, от наших далеко не ушел», – пишут магнитогорцы президенту.

Конечно, они могут отказаться от предложенного варианта, соглашаются южноуральцы. Но тогда вместо квартиры они получат только денежную компенсацию, а на неё нормальное жилье не купишь, опасаются авторы обращения. «Почему мы жители должны переселяться из плохого в плохое. В наших домах проживают ветераны труда. Они разве заслужили это все, всю жизнь отдали городу, а взамен что?" – возмущаются магнитогорцы. И просят президента о помощи.

В мэрии постарались успокоить горожан. По словам чиновников, вариант с домом по проспекту Маркса появился, когда встал вопрос об ускорении расселения ветхо-аварийных домов, о чём сами жители и просили. «Учитывая сроки реализации программы, а также наличие свободного жилищного фонда в 2019 году собственникам и нанимателям 10 аварийных домов, запланированных к расселению в 2021-2025 годах, было предложено рассмотреть вариант переселения из аварийного жилья до наступления этапов переселения 2021-2025 года в освободившиеся жилые помещения дома №164 на проспекте К. Маркса. Помещения предлагаются для осмотра после освобождения прежними собственниками», – цитирует «Верстов.Инфо» представителей администрации города.

При этом переселение будет производиться только с согласия граждан, заверили чиновники. Несогласных же переселят по плану, то есть в 2021-2025 годах. При этом квартиры в доме по проспекту Маркса получат жители только тех домов, в которых все собственники жилья согласятся на переезд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.10.19

Челябинских автомобилистов попросили не мешать дорожникам осваивать деньги. / Приставы списали с челябинки коммунальные долги, которых у неё не было. / Южноуральцу, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетних, продлили срок ареста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»