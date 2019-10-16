В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка на пожаре.

Как уже сообщал «Новый День», утром 14 октября в комнате одного из общежитий Троицка произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС было обнаружено тело 3-летнего мальчика.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети, после чего загорелось кресло в комнате. Ребенок спал один, так как отец ушел встречать жену, возвращавшуюся с работы. Возгорание обнаружили соседи. Предположительная причина смерти малыша – отравление продуктами горения.

По факту гибели ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 (причинение смерти по неосторожности).

Челябинск, Павел Зварзин

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