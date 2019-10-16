Надоел автоналог: челябинец выплатил четверть миллиона по алиментам, чтобы продать постылую машину

Житель Челябинска закрыл долг по алиментам из-за налога на старую машину.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФССП по Челябинской области, 261 тысячу рублей алиментов единовременно погасил челябинец, чтобы продать автомобиль и избавиться от ежегодной уплаты транспортного налога.

Исполнительное производство велось в Курчатовском отделе судебных приставов. В апреле 2019 года оно было передано из Металлургического отдела. Долг на тот момент составлял более 330 тысяч рублей. Явившись по вызову на прием к судебному приставу, должник представил приказ о трудоустройстве – в мебельную фирму, объяснил причины накопившегося долга – не было постоянной работы.

Исполнительный документ был направлен по месту трудоустройства мужчины, ежемесячно из его заработной платы отчислялись 70 процентов – текущие платежи на двух детей, а также в счет частичного погашения задолженности. Кроме того, мужчина был ограничен в праве выезда за рубеж, в праве управления транспортным средством, ему было запрещено распоряжаться своей квартирой и автомобилем.

В октябре 2019 года он сам пришел на встречу с приставом, попросил сделать расчет задолженности и выразил готовность погасить остаток долга. Свое желание он объяснил тем, что хочет продать машину – он ей не пользуется, но каждый год платит налог, а запрет регистрационных действий не позволяет ему избавиться от ненужного авто. Остаток долга составил 260 тысяч рублей. Челябинец погасил его, деньги направлены на счет взыскателя.

В дальнейшем судебные приставы будут контролировать текущее своевременное и полное перечисление алиментов из заработной платы должника. Меры принудительного исполнения отменены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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