Странные игры: руководство Челябинской области втянули в скандал в Коркинском районе

Старожилы политической арены Южного Урала вынудили областное правительство разбираться со скандалом вокруг объединения муниципалитетов в Коркинском районе.

Как сообщал уже «Новый День», инициатива объединения города Коркино и двух примыкающих к нему поселков – Роза и Первомайский – возникла у руководства Коркинского района. В результате реформы должно появиться единое образование с одной администрацией (сейчас – четыре: районная и поселковые) и единым представительным органом. Это упростит процесс управления территорией, что немаловажно, учитывая сложную ситуацию в районе. Напомним, в Розе расположен Коркинский разрез, который собираются превратить в хвостохранилище Томинского ГОКа. И далеко не все относятся к этой перспективе так же лояльно, как руководство района.

8 августа глава района Наталья Лощинина поделилась идеей с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона идею поддержал, оговорив в качестве обязательного условия согласие жителей.

После этого районное руководство резво взялось продавливать инициативу на местах. Так, уже 15 августа в её поддержку выступило собрание депутатов Коркинского района, назначив на 25 сентября публичные слушания по этому вопросу. 28 августа поддержало инициативу и собрание депутатов Коркинского городского поселения.

А вот с двумя посёлками начались проблемы. В повестку заседания собрания депутатов Розинского городского поселения, намеченного на 27 августа, вопрос о поддержке инициативы даже не был включен. А 29 августа первомайские депутаты также не поддержали инициативу. Вместо назначения публичных слушаний парламентарии предложили создать рабочую группу, в которую войдут представители собраний депутатов трёх «обнуляемых» муниципалитетов, чтобы обсудить все возникающие при рассмотрении инициативы вопросы.

Подобная ситуация не устроила руководство района. Наталья Лощинина (по мнению экспертов, ставленница Русской медной компании) и её подчиненные принялись крайне жестко «ломать» мятежных депутатов. В ход пошли, по словам непокорных парламентариев, даже угрозы.

Так или иначе, но собрание депутатов Первомайского городского поселения назначили в итоге дату проведения публичных слушаний. А вот парламентарии Розы пошли до конца: в понедельник собрание депутатов в полном составе сложило с себя полномочия, объяснив свой демарш продолжающимся давлением властей района и нежеланием идти у них на поводу.

В ситуацию пришлось вмешаться областным властям. Вчера, 15 октября, в поселок Роза для встречи с народными избранниками выехали вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и председатель регионального парламента Владимир Мякуш. Только после переговоров с представителями региональных властей большинство депутатов согласились отозвать заявления о сложении мандата. При этом вице-губернатору парламентарии пожаловались на то, что г-жа Лощинина и руководство района даже не удосужилось разъяснить им суть грядущей реформы, просто поставив перед фактом.

«Как показала практика, любой кризис можно разрешить диалогом. Поселок Роза тому пример, – резюмировал Анатолий Векшин на своей странице в социальных сетях, прозрачно намекнув Лощининой на необходимость менять стиль руководства районом. – Важно слушать и слышать друг друга, относиться к людям, работающим на местах, с уважением и навсегда забыть язык угроз. Наладить уважительный диалог с органами местного самоуправления – задача внутриполитического блока, этого требует от нас губернатор. Тем, кто не хочет отказываться от привычки силой проталкивать решения, ломать людей через колено, не место в нашей команде. Будем прощаться без сожаления, невзирая на статус и былые заслуги. Продавить свое решение – не всегда значит успешно справиться с задачей, иногда это означает ее провалить. «Небожителей» во власти быть не должно. Тех же, кто так себя ощущает, быстро опустим на землю».

Владимир Мякуш особенно не акцентировал свое участие в урегулировании скандала. И, по мнению некоторых наблюдателей, не зря. Эксперты не исключают, что кризис был рукотворным. Одной из причин могло стать желание главного «единоросса» Южного Урала доказать губернатору Алексею Текслеру свою собственную незаменимость.

Челябинск, Виктор Елисеев

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