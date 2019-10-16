Жителей России предупредили о появлении в продаже сомнительной красной икры

Россельхознадзор заявляет о появлении в продаже фальсифицированной красной икры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управлении Россельхознадзора по Челябинской области, сотрудники ведомства в Камчатском крае и Чукотском автономном округе провели расследование фактов продажи красной икры в интернет-сервисе частных объявлений. Оказалось, что онлайн-продавцы нередко предлагают покупателям деликатес, либо «произведенный» на несуществующих предприятиях, либо в упаковке, не используемой заявленным в объявлении производителем.

Так, установлено, что на онлайн-площадке размещена информация о продаже икры лососевой зернистой, изготовителем которой, согласно маркировке, является ООО «Камчатские деликатесы» (Петропавловск-Камчатский ул. Ленина, 38), и икры лососевой зернистой (расфасовка Камчатка) от изготовителя «Тунгутун». Однако, по данным ИФНС России, таких предприятий не существует.

Кроме того, встречаются объявления о продаже лососевой икры от ООО «Заря» (Камчатский край, поселок Крутогоровский). Но, согласно представленному на сайте удостоверению качества, у деликатеса истек срок годности. Так же на изображении тары, представленной в качестве иллюстрации, отсутствует маркировка. Таким образом, рыбопродукция является опасной и не может находиться в обороте, подчеркивают в надзорном ведомстве.

Есть объявления и о продаже икры кеты в таре по 250 граммов. Изготовителями продукта, согласно маркировке, являются ООО «Кристалл» (Камчатский край, село Соболево) и ООО «Устькамчатрыба» (Камчатский край, пгт Усть-Камчатск). Такие предприятия существуют, но они не выпускают продукцию заявленной массы, в такой упаковке и с такой маркировкой. Все это свидетельствует о фальсификации продукции, делают вывод в Россельхознадзоре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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