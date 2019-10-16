На кресло мэра Челябинска заявился действующий чиновник

В борьбу за должность главы Челябинска включился действующий чиновник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пакет документов в конкурсную комиссию по выборам мэра Челябинска подал глава Металлургического района областного центра Сергей Кочетков.

Чиновник стал шестым участников конкурса. Впрочем, эксперты уверены, что Кочетков вряд ли будет реально претендовать на пост мэра.

Помимо чиновника, документы на конкурс подали на сегодня еще пять кандидатов: юристы Георгий Невский и Максим Бакулин, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев, скандально известный активист НОД Сергей Ворончихин и независимый эксперт Александр Нечепорук. Последний, по словам наблюдателей, тесно связан с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, который не смог найти общего языка с мэрией после того, как врио главы города стала Наталья Котова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.10.19

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