За семью печатями: врио главы Челябинска закрылась от горожан и депутатов

Врио главы Челябинска закрылась от горожан и депутатов на замок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане потешаются над замком, появившимся на двери в кабинет врио главы Челябинска Натальи Котовой. Фото с «удвоенным» запорным устройством опубликовали в telegram-канале «Фокус Котовой».

«От кого же прячется врио главы города? – задается вопросом автор канала. – Фото одного депутата-новичка». Дело в том, что, как правило, у кабинетов мэрии всего один замок. А на двери градоначальницы красуется еще одно запорное устройство. И попасть в приемную теперь может только тот, кому соизволят открыть изнутри.

Фото telegram-канала «В фокусе Котовой»

Казалось бы, что такого? Но почему-то эта вполне невинная публикация сильно задела чиновников городской администрации. Настолько, что начальник управления информационной политики Владимир Сафонов разразился в своем telegram-канале гневной отповедью.

«Удивился депутат-новичок? Думал, что так и будет врываться с криками «я депутат!» в кабинет Котовой, когда ему заблагорассудится, в том числе во время совещаний, на которые его не приглашали? Понравилось, что можно стоять посреди кабинета главы города и гордо заявлять «вызывайте полицию, никуда я не уйду», параллельно снимая всё на телефон? Это самое малое, что могла сделать мэр Челябинска (в данном случае беззащитная женщина, которую от любого желающего зайти к ней в кабинет ограждала лишь хрупкая девушка-секретарь), чтобы спокойно работать».

Отметим, что Наталья Котова стала первой в истории Челябинска градоначальницей, закрывающейся ото всех на замок. Даже ярому противнику любого не им инициированного общения Владимиру Елистратову (вызовы к губернатору не в счет) такое в голову не приходило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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