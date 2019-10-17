В Челябинске всех учеников одной из школ отправили на карантин из-за пневмонии

В одной из гимназий Челябинска ввели полномасштабный карантин по пневмонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограниченные карантинные мероприятия не смогли остановить распространение внебольничной пневмонии в гимназии №100, расположенной в Ленинском районе Челябинска.

Образовательное учреждение полностью закрыто на карантин. Ранее карантинные мероприятия были введены в одном из классов учебного заведения.

Напомним, на минувшей неделе управление Роспотребнадзора по Челябинской области заявило о сезонном подъеме заболеваемости в Челябинске. По данным ведомства, в областном центре за 40 неделю 2019 года зарегистрировано 206 случаев подозрения на пневмонию, что выше уровня предыдущей недели на 9% и соответствует уровню прошлого года.

«Регистрируются заносы данного инфекционного заболевания в детские образовательные коллективы. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией по состоянию на 11.10.2019 года приостановлен учебный процесс в 4 классах в 4 общеобразовательных организациях (гимназии № 26, №100, СОШ №137, СОШ №93)», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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