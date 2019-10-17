Общественники заявили о продолжении строительного беспредела на Тургояке

Гражданские активисты заявили о продолжении строительства на побережье уникального озера в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители бизнес-сообщества Южного Урала весьма оригинальным образом ответили на прошедшее на прошлой неделе совещание представителей правительства Челябинской области во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и общественников.

Напомним, среди прочего, в ходе встречи обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг озер Кисегач и Тургояк. Оказалось, что водоемы оказались практически на грани выживания. В случае с Тургояком не последнюю роль в этом играет бесконтрольная хозяйственная деятельность коммерсантов. При этом в ходе совещания даже чиновники министерства экологии заявили о необходимости сохранения «статус-кво», сложившегося на сегодня. То есть запрета строительства новых объектов и создания режима максимально безопасного для памятника природы режима функционирования уже действующих.

Общественники рассказали о том, что отреагировали на решения совещания бизнесмены, эксплуатирующие уникальное озеро. Ответ правительству и губернатору оказался весьма своеобразен: в охранной зоне Тургояка продолжилось строительство.

«Я вчера была на «Золотом пляже», там, в защитной зоне озера, ездит трактор, он возит грунт, отсыпает береговую линию и возводит какую-то подпорную стенку. Уверена, строительство ведется незаконно, – рассказала представительница общественной организации «Гражданский патруль» в Миассе Анна Сизова. – Более того, недавно принимала участие в совещании у губернатора, который четко сказал, что сейчас нужно ввести полный мораторий на строительство на всех озерах – это Тургояк, Теренкуль, Табакуль и Кисегач. Это сказал губернатор. В итоге приезжаем на Тургояк и видим строительство».

Общественники уже обратились по этому поводу в прокуратуру. Готовится заявление в министерство экологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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