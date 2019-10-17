В Магнитогорске перевернулась маршрутка, полная пассажиров

Во втором по величине городе Челябинской области перевернулась маршрутка с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром четверга, 17 октября, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Сталеваров.

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси ехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку, выполнявшую поворот налево. В результате микроавтобус перевернулся и упал на бок.

Быстро среагировали пешеходы: около десяти человек подбежали к перевернувшейся маршрутке, стали открывать двери и люк и помогать пассажирам выбраться. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, никто из пассажиров после ДТП в больницу не обращался.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.10.19

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