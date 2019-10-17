Вечное «недо...»: Южный Урал превращается в территорию несбывшихся надежд

Челябинская область не в состоянии добиться успеха в реализации приоритетных и имиджевых направлений социально-экономического развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск может попрощаться с надеждой обрести имидж наукограда. Во всяком случае, сторонние абитуриенты практически не рассматривают его в качестве города, где рассчитывают получить образование.

Так, участники экспертного клуба, принявшие участие в сегодняшнем заседании объединения, заявили, что Челябинск является одним из самых непопулярных городов для иностранных студентов. По их словам, южноуральских вузах обучается всего 600 иностранцев. Между тем, например, в Нижегородской области высшее образование получают 3 тысячи иностранных студентов.

И это далеко не единственный пример крушения иллюзий. Напомним, что на протяжении многих лет областные чиновники одной из приоритетных задач региона называли развитие туризма. Увы, и здесь похвастаться Южному Уралу нечем.

Так, авторы telegram-канала региона «So investник» проанализировали популярность «челябинских озер» по статистике поисковых запросов в Google (запросы из РФ). Итог даже несколько дезориентировал экспертов. «Оказывается, самое популярное озеро Челябинской области для россиян – совсем не Увильды и не Тургояк, а Банное», – пишут они. По данным Google Trends, в 2016-2018 годах этим озером интересовались ежегодно около 1200 пользователей. Вот, только Банное располагается на территории Башкирии, и к Челябинской области имеет отношение лишь потому, что на этом озере находятся база отдыха и горнолыжный центр, принадлежащие Магнитогорскому металлургическому комбинату.

Собственно же «челябинские» Увильды заняли лишь второе место. При этом лучший результат они показали в 2016 году – более 1 тысячи запросов. В 2017 году интерес к озеру упал (порядка 900 запросов), а в 2018 озеро почти вернуло свою популярность (почти тысяча запросов).

Следует заметить, что с 2017 года у российских туристов ощутимо снизился интерес ко всем южноуральским озерам. Так, расположившимся на третьем месте мини-рейтинга Тургояком в 2016 году интересовались почти тысяча пользователей, в 2017 году – менее 800, в 2018 – чуть более 800.

И совсем уж грустно обстоят дела у озера Кисегач. «Даже вместе с Еловым и с однофамилицей из «Интернов», Кисегач имеет меньше 400 запросов в год», – констатируют авторы канала.

Похоже, за Челябинской областью медленно, но верно закрепляется совсем не тот имидж, который обещали областные чиновники. Регион обретает образ территории несбывшихся надежд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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