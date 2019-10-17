Чиновников Челябинска, Копейска и Верхнего Уфалея обвинили в очковтирательстве

Общественники просят привлечь к ответственности чиновников Челябинска, Копейска и Верхнего Уфалея за формальное отношение к благоустройству дворов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, ранее активисты движения направили в мэрию Челябинска, а также администрации Копейска и Верхнего Уфалея список нарушений, допущенных при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Но чиновники вновь отнеслись формально к благоустройству дворов. А некоторые и вовсе не провели работу над ошибками, зато отчитались о якобы выполненных задачах. Общественники попросили власти привлечь чиновников к персональной ответственности.

Так, составить отчет с красивыми данными вместо того, чтобы выполнить работу, предпочли чиновники Тракторозаводского района. На бумаге двор по улице Артиллерийской, 63, соответствует всем критериям качественного благоустройства. На деле же вместо новых качелей, красивого газона и детской площадки активисты ОНФ обнаружили ржавые штыри, части сломанного забора и неубранные пни.

«Идеальные бумажные отчеты – для нас не показатель работы. Как оказалось, недоверие в этом случае вполне оправданно. Мы продолжаем проверки, в ближайшее время проверим также дворы других районов Челябинска и посмотрим, совпадают ли данные в документах с реалиями», – отмечают общественники.

Очевидно, что приближающийся срок завершения программы благоустройства побудил ответственных лиц провести работу «для галочки», предполагают они. Так, на северо-западе Челябинска ограничились частичной заменой асфальта. При этом новое покрытие уложили кусками – так, что оно чередуется со старым. По такому же подобию благоустроили пешеходные дорожки. На память о частичном благоустройстве жителям остались куски бетона, земля, залитая цементом, и открытый колодец рядом с детской площадкой.

Фото предоставлено пресс-службой ЧРО ОНФ

По словам жителей дома по улице Косарева, 52, у них складывается ощущение, что чиновники поставили задачу превратить их двор в сплошную свалку. Строительный мусор лежит на газонах, тротуарах и даже посередине волейбольной площадки – им засыпали огромный провал в спортивном покрытии. Новые горки соседствуют со старыми – ржавыми и травмоопасными.

«В этом дворе собраны все самые абсурдные решения, которые только возможны. Одна только «доступная среда» вызывает множество вопросов. Почему у входа в подъезд занизили только один бордюр, а следующий, прямо за ним, – нет? Путь в подъезд для маломобильного человека превратили в полосу препятствий», – возмущаются активисты.

В соседних городах ситуация не лучше. Чиновники Копейска также формально отнеслись к благоустройству дворов в городе-спутнике Челябинска, а про отдаленные районы и вовсе забыли. Например, в поселке Горняк людям пришлось довольствоваться лишь асфальтированием, несмотря на то что во дворе необходимо сделать детские площадки, горки и скамейки. Но даже такому благоустройству завидуют жители Верхнего Уфалея, где укладку асфальта провели настолько неаккуратно, что залили дорожной смесью окружающую территорию.

В перечне общественников – десятки дворов, где работы были проведены формально. Ранее активисты проинспектировали более ста общественных территорий Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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