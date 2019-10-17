После требования южноуральского губернатора расселить аварийные дома глава района заявил, что знать о них не знал

Чиновник из Челябинской области пообещал людям благоустройство и опять обманул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцам домов улицы Стройгородок из Катав-Ивановска вновь отказали в признании их разваливающихся домов аварийными из-за того, что они якобы никуда не обращались. Об этом рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Напомним, чиновники уже поднимали вопрос разваливающихся домов в Катав-Ивановске, что рассыпались как карточные домики. Из стен тут выпадали кирпичи, полы проваливались, крыши протекали, канализация вообще отсутствовала. Людям приходилось пользоваться туалетами на улице. После очередного обращения к главе Катав-Ивановского района, люди получили весьма неожиданный ответ.

«По информации, предоставленной администрацией Катав-Ивановского городского поселения, жители многоквартирных домов №2, 5 по улице Стройгородок г. Катав-Ивановска с заявлением не обращались и необходимый пакет документов по признанию домов аварийными не предоставляли», – говорится в письме жильцам домов за подписью главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина.

Жильцы домов сообщили общественникам, что заявление Киршина не соответствуют истине, присовокупив в качестве доказательств заявления, датированные апрелем и сентябрем 2019 года. Согласно документам, жилищная инспекция исследовала дома и направила документы главе Катав-Ивановска. Жители аварийных домов напомнили, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свое время давал указание о создании комиссии по признанию домов аварийными, однако его распоряжение, по всей вероятности, проигнорировали.

«На стенах плесень и мох растет. В подвале вода плещется. Верх дома разрушается, полы в подъездах люди застилают подручными средствами. Обращения пишутся постоянно, и при этом нам сообщают, что мы никуда не обращаемся», – возмущается активистка общественной организации.

«Пикантности ситуации придает тот факт, что недавно «Гражданский патруль» получил обращение от жителей Катав-Ивановска, которые живут на улицах 8 марта, Пролетарская, Белорецкая, где нет света, а школьникам приходится ходить по грязи и темноте. После этого Евгений Киршин взял данный вопрос на контроль, заявив, что «обращения граждан должны решаться в кратчайшие сроки, несмотря ни на что, так как возможности для этого у города существуют», – отмечают общественники.

«Нам странно, что, если у города есть возможности решать проблемы граждан в кратчайшие сроки, о которой громко заявляет господин Киршин, почему люди до сих пор получают стандартные отписки о якобы отсутствующих заявлениях. Надеемся, что после обращения в прокуратуру у главы Катав-Ивановского муниципального района слова обретут свое реальное воплощение», – комментируют происходящее гражданские активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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