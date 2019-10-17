Экс-замминистра экономики Челябинской области продлили домашний арест

Бывшему замминистра экономики Челябинской области продлили домашний арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, рассмотрев материал досудебного производства в отношении Антона Бахаева, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 января 2020 года, с сохранением ранее установленных запретов.

На сегодняшний день Бахаев и его защитники знакомятся с материалами дела, состоящего из 32 томов, что требует дополнительного времени. Кроме того, необходимо провести процессуальные действия для направления дела в суд.

Напомним, чиновника задержали 19 июля прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске. Поначалу речь шла об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей, но позднее цифра выросла до 40 миллионов рублей.

Экс-замминистра обвиняется в растрате в особо крупном размере и пособничестве в нем. Свою вину он отрицает.

Челябинск, Павел Зварзин

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