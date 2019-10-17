На Южном Урале ожидаются снег, гололед и туман

Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи со снижением температурного режима на территории региона возможно выпадение осадков в виде снега, возникновение гололедных явлений и снижение видимости из-за тумана.

Кроме того, по информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, 18 октября на Южном Урале ожидается мокрый снег, отдельные порывы ветра до 20 метров в секунду.

При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия.

Южноуральцам советуют по возможности воздержаться от дальних поездок, перед дальней дорогой поменять летнюю резину на зимнюю и проверить исправность транспортного средства перед поездкой. Во время передвижения необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями, незамедлительно обращаться в оперативные службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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