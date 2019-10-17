Муниципалитет под Челябинском платил за ликвидацию несуществующих свалок

В Сосновском районе требуют возбудить уголовное дело по многомиллионным платам за уборку свалок, которых не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-депутат совета Рощинского сельского поселения Татьяна Дегтярева обратилась в СКР с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

По словам общественности, речь может идти о 5,8 миллиона рублей, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Рощино. Нарушения на эту сумму обнаружила в ходе проверки расходования бюджетных средств в 2014-2016 годах контрольно-счетная палата Сосновского района.

«В материалах проверки имеются документы по проведению торгов, а также по заключению муниципального договора на выполнение работ по ликвидации именно несанкционированных свалок в населенных пунктах Рощинского сельского поселения Сосновского района, – цитирует заявление Дегтяревой Znak.com. – Однако фактически в документах говорится о местах временного размещения ТБО на площадках, расположенных в селах, так как там имеются сведения о количестве контейнеров и их объемах, указаны точные места их расположения, что говорит о том, что это именно санкционированные места временного хранения отходов. Фактически вся организация сбора и вывоза ТБО в Рощинском поселении осуществлялась под видом ликвидации несанкционированных свалок».

Несуществующие свалки и якобы их ликвидация стали, по существу, завуалированным методом хищения бюджетных средств должностными лицами администрации поселения, возможно, в сговоре с администрацией района, считает общественница.

Челябинск, Виктор Елисеев

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