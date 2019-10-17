Зарплаты так и не повысили: из скандальной челябинской больницы бегут врачи

Травмпункт челябинской городской больницы №6 может остаться без травматологов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в челябинской больнице №6 продолжает тлеть конфликт, разгоревшийся после изменения порядка начисления заработной платы. Сотрудники учреждения на условиях анонимности рассказывают, что главврач так и не выполнил обещания пересмотреть размер зарплаты, что привело к бегству специалистов.

«В травмпункте уволились сразу три врача-травматолога, дежурить некому, – цитирует 74.ru слова одного из врачей учреждения. – На приеме с 8 до 16 часов работают два старых травматолога, им под 60 лет, они уже не в состоянии дежурить, они обеспечивают только дневную работу. В ночные смены заставляют выходить хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата. Они, по сути, не имеют права оказывать эту помощь. Но, более того, они уже тоже готовы уволиться, потому что работают за ту же самую зарплату, из-за которой уволились травматологи, а ведь у них еще дежурства по хирургии – это уже нарушение трудового законодательства».

Медик говорит, что за полтора года ГКБ №6 покинули уже 5 травматологов. Есть уволившиеся и в других службах. Несмотря на это главврач учреждения так и не повысил зарплату сотрудникам. «Даже после того, как ему вынесли предписание по стимулирующим выплатам, никто до сих пор никаких стимулирующих не получает, хотя есть постановление городской думы о том, что эти выплаты не должны убираться. Но за стаж нам так и не платят. Не повышают зарплату даже там, где это особенно нужно, а ведь травмпункт – это самый горячий участок, там очень тяжёлая работа, там бывает больше ста обращений за сутки – нагрузка колоссальная. Люди приходят, месяц отработают и уходят в другие больницы, где больше платят», – возмущается сотрудник учреждения.

Но в городском управлении здравоохранения не видят ничего страшного в происходящем. «С июня по октябрь из травмпункта ГКБ № 6 уволено два врача по собственному желанию, один из них в настоящее время работает в травмпункте на условиях внешнего совместительства, – заявили чиновники. – Круглосуточно первичный прием пациентов травмпункта ведут врачи-травматологи травматологического отделения больницы по установленному графику, повторный прием ведут два врача-травматолога травмпункта. Медицинская помощь пациентам оказывается своевременно, в соответствии со стандартами по конкретным нозологиям».

Вместе с тем, ситуацию с зарплатами в мэрии никак не комментируют. Между тем, по словам медика, именно из-за низкой зарплаты из учреждения уходят врачи.

Напомним, в середине апреля нынешнего года 66 сотрудников ГКБ №6 обратились в прокуратуру, СКР, трудовую инспекцию и к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру о том, что получили заработную плату, существенно более низкую, нежели месяц назад. По словам врачей, разница могла достигать 10 тысяч рублей.

Обострило ситуацию то, что «пониженную» зарплату они получили после перехода на новую схему оплаты труда. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина медикам увеличили окладную часть. Но для сохранения баланса сократили стимулирующую часть фонда оплаты труда. При этом обеспокоенных врачей уверяли, что в зарплате они не потеряют, а, возможно, даже выиграют.

Интересно, что через месяц (на следующий день после того, как глава региона Алексей Текслер поднял находившегося в зале во время совещания с главами муниципалитетов министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина и потребовал «разобраться уже с ГКБ №6») главврач ГКБ №6 признал, что во время проверки, проведенной по жалобам сотрудников, были выявлены около 20 счетных ошибок, допущенных при начислении заработных плат. В настоящее время все нарушения устранены, медработникам доначислили положенные средства с учетом процентов за каждый день просрочки.

При этом руководитель больницы заявил, что ошибки при начислении зарплат сотрудникам в учреждении – норма.

Однако, менять подход к оплате труда в целом руководство больницы, видимо, не собирается. Судя по позиции горздрава, мэрию такая ситуация вполне устраивает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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