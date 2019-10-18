В мэрию Челябинска пришли с обысками

В структурах администрации Челябинска проходят обыски в рамках дела о переходах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски и выемка документов проходят в управлении культуры Челябинска и ряде подведомственных ему учреждений.

Источники уточняют, что следственные действия производятся в рамках расследования возбужденного в начале сентября уголовного дела по факту незаконной передачи в аренду подземных переходов на площади Революции. В мэрии настаивают, что ни обысков, ни выемок, никаких других следственных действий сегодня не происходило ни в здании мэрии, ни в здании управления культуры, ни в помещениях МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина».

Напомним, возбудить дело в отношении должностных лиц мэрии и МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» за незаконную передачу подземных переходов на площади Революции ООО «Лоция» потребовала прокуратура.

«В апреле 2018 года распоряжением должностного лица администрации Челябинска необоснованно предоставлена муниципальная преференция ООО «Лоция» на заключение договора аренды подземных переходов, расположенных па площади Революции, которые закреплены за муниципальным автономным учреждением «Горсад им. А.С. Пушкина» на праве оперативного управления, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Правовых оснований для передачи ООО «Лоция» муниципального имущества – подземных переходов в аренду на основании муниципальной преференции, у органа местного самоуправления и его дочернего учреждения не имелось».

В результате незаконных действий чиновников в период с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» не получил, в общей сложности, 7,4 миллиона рублей в виде доходов от аренды имущества, уверены в надзорном ведомстве.

Документы о предоставлении муниципальной преференции ООО «Лоция», которую связывают с депутатом Госдумы Андреем Барышевым (компания некоторое время даже принадлежала непосредственно ему) подписывал Владимир Елистратов, замешавший на время отсутствия тогдашнего мэра Евгения Тефтелева.

Предполагается, что именно Елистратов и вместе с экс-директором МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» Ольгой Поповой могут стать ответчиками в рамках возбужденного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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