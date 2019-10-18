Торопился «догнаться»: в Симе пьяный водитель въехал в магазин

В Челябинской области пьяный автомобилист, ехавший за «догоном», врезался в магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вчера, 17 октября, в 08:45 часов в городе Сим Ашинского района на улице Урицкого.

60-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на здание магазина. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Со слов водителя, находясь уже в состоянии опьянения, он поехал в магазин за спиртными напитками. Подъехав к магазину, он перепутал тормоз с педалью газа, и совершил наезд на стену здания.

Водитель неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за грубые нарушения ПДД РФ, в 2015 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев. В настоящие время водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), санкция статьи предусматривает лишение права управления от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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