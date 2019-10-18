Уральские металлурги увеличили расходы на обучение персонала в 1,8 раза

ММК продолжает инвестировать в развитие персонала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии 2019 года на ММК общие затраты на обучение сотрудников предприятия составили 67,6 миллиона рублей.

Это в 1,8 раза больше расходов компании на обучение персонала в первом полугодии предыдущего года. За шесть месяцев текущего года по различным программам повышения квалификации и переподготовки на ММК прошли обучение более 6 тысяч 668 работников, в том числе 3 тысячи 770 рабочих и около 2,9 тысячи руководителей, специалистов и служащих. Больше всего рабочих – почти две тысячи человек – обучались на курсах повышения квалификации, 922 человека прошли профессиональную подготовку и переподготовку.

Еще одним важным направлением работы по корпоративному обучению персонала является не имеющая аналогов в России «Школа безопасности», открытая в 2018 году. Это специальный тренировочный полигон, построенный для работников металлургического комбината и организаций Группы ММК.

Главная цель школы – снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. В первом полугодии текущего года обучение в «Школе безопасности» на ММК прошли 853 человека.

Общие затраты на обучение составили в первом полугодии 67 миллионов 628 тысяч рублей.

Основа кадрового потенциала Группы ММК – работники, обладающие широким спектром компетенций и высокой профессиональной квалификацией. Ежегодно ряды компании пополняют не менее полутысячи выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. С целью развития профессиональных компетенций сотрудников и кадрового резерва в Группе ММК осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам. Магнитка неоднократно получала награды всероссийских и отраслевых конкурсов, отмечавшие высокие стандарты кадровой политики одной из ведущих металлургических компаний страны и её усилия по развитию кадрового потенциала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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