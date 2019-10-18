Новые порядки: в челябинской Думе собирают деньги для небедного депутата

В Челябинской городской Думе вводят новые порядки. Среди них – сбрасываться на подарки коллегам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», раньше такой практики в Думе не было, да и сейчас, похоже, вводить ее будут выборочно. По крайней мере, собирать день начали только ко дню рождения Виталия Рыльских (22 октября ему исполнится 68 лет), проигнорировав предыдущих именинников.

«Обзванивают и просят скинуться по 2 тысячи рублей на подарок Виталию Рыльских, – цитирует одного из депутатов Znak. – Интересно работает аппарат гордумы: Рыльских они собирают, а своему руководителю, председателю гордумы Андрею Шмидту, который отметил день рождения в начале месяца, не собирали».

Издание отмечание, что депутатам инициатива аппарата не понравилась, тем более, что Рыльских – человек не бедный, а среди депутатов есть общественники и бюджетники, для которых 2 тысячи рублей – сумма существенна.

Напомним, что в Челябинской городской Думе 49 депутатов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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