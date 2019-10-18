Южноуральцев шокировали «кровавые» матрасы в городской больнице

Больница в Челябинской области шокировала дырами в потолке и кровавыми матрасами.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «Гражданский контроль», пациенты больницы №2 Златоуста возмутились состоянием больничных палат, давно не видевших ремонта, а также гигантскими дырами в потолке лестничной клетки.

Общественники получили сигнал от жителей города, которые с ужасом рассказали о том, в каких условиях им приходится лечиться. Шокирующие картинки из палат пациенты сравнили с декорациями фильмов ужасов.

«Посмотрите на эти дыры в потолке, это же просто ужас. А про палаты мы даже не говорим, это какая-то военная разруха. Матрасы покрыты каким-то бурыми пятнами, то ли кровью, то ли другими выделениями и нам даже не хочется думать о происхождении этих пятен, а нам предлагают на это лечь», – пожаловались пациенты.

«Визит общественников в больницу персоналу не понравился. Нам попытались запретить снимать больницу даже с фасада, обещали написать жалобу и даже вызвать главного врача. На выделенные деньги сделали только крышу, но там дыры на лестничных клетках», – прокомментировал ситуацию активист организации.

Общественники обратились с жалобой в минздрав области и региональное управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку соответствия условий в городской больнице №2 Златоуста с нормами СанПиН, и в случае выявления нарушений привлечь к ответственности виновных лиц и обязать их исправить нарушения, а также в прокуратуру Челябинской области с просьбой проверить расходование средств, выделяемых на ремонт.

«Состояние здания и внутри и снаружи говорит, что больницу не ремонтировали годами, если не десятилетиями. Нам непонятно, как можно было довести медицинское учреждение до такого плачевного состояния и делать вид, что проблемы не существует. Надеемся, что после прокурорской проверки здание приведут в порядок», – прокомментировали ситуацию в общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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