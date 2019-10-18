На должность мэра Челябинска появились еще два претендента

Число претендентов на кресло главы Челябинска выросло до восьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия по выбору мэра Челябинскаполучила пакеты документов от директора по строительству ООО «Электростройсервис» Сергея Любимкина и гендиректора ассоциации «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта» Игоря Медведева.

Таким образом, число претендентов на кресло главного человека в Челябинске увеличилось до восьми человек.

Ранее свои документы в конкурсную комиссию подали глава Металлургического района областного центра Сергей Кочетков, юристы Георгий Невский и Максим Бакулин, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев, скандально известный активист НОД Сергей Ворончихин и независимый эксперт Александр Нечепорук. Последний, по словам наблюдателей, тесно связан с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, который не смог найти общего языка с мэрией после того, как врио главы города стала Наталья Котова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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