Челябинцы поймали мусоровоз, загружающий отходы в их контейнер

Жители Челябинска заметили мусоровоз, подбрасывающий в их контейнеры чужие ТКО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странный мусоровоз уже вторую неделю наблюдают в микрорайоне «Парковый» в Челябинске, во дворе дома по улице Александра Шмакова, 13.

«На этой неделе вечером я подходила к дому, в этот момент к контейнерной площадке приехала машина с наклейками «Чистый город» и выгрузила мусор в наши контейнеры, – приводит 74.RU слова жительницы «Паркового». – Мы платим за вывоз мусора Центру коммунального сервиса, получается, наша компания вывозит, а чужая компания нам подбрасывает отходы. Я сняла эту машину на видео, но близко подходить побоялась, потому что была с маленьким ребёнком, а там двое мужиков. И это продолжается уже вторую неделю, были случаи, когда мусоровоз приезжал в четыре часа утра и вываливал мусор.

Интересно, что на автомобиле женщина заметила наклейки «Чистый город». Так называется одна из подрядных организаций Центра коммунального сервиса. При этом ночные гости уже умудрились сломать ограждения у контейнеров, не говоря уже о помойке, возникшей после несанкционированных визитов. Однако, в ЦКС челябинке сказали, что фотоотчеты подрядной организации показывают, что в этом дворе все чисто.

В ЦКС по поводу рассказанной истории недоумевают. «Усмотреть какую-либо логику в приписываемых нашему подрядчику действиях сложно. Крайне странно выглядит ситуация, при которой ответственная за вывоз мусора компания по ночам сама выбрасывает отходы в контейнеры, за вывоз которых отвечает. Не исключено, что имеет место провокация либо противоправные действия сторонних лиц, которые маскируют свои действия логотипами другого юридического лица. Дело в том, что многие предприниматели до сих пор не заключили договор с региональным оператором на услугу по обращению с ТКО. Данные случаи, свидетелями которых стали жители домов с улицы Шмакова, могут быть иллюстрацией именно таких недобросовестных действий третьих лиц», – заявили в региональном операторе по обращению с ТКО.

При этом в ЦКС заявляют, что подрядная организация не может иметь отношения к происходящему. Ведь все передвижения её мусоровозов отслеживаются, в том числе с помощью ГЛОНАСС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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