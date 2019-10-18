На Южный Урал обрушится снегопад

Южноуральцев предупредили о снегопаде и гололеде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе миндортранса Челябинской области, в ближайшие сутки в большинстве районов Челябинской области ожидается установление временного снежного покрова. Ночью в горах – сильный снег. Гололедица на дорогах.

«Повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах», – предупреждает, в свою очередь, пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Южноуральцам советуют по возможности воздержаться от дальних поездок, перед дальней дорогой поменять летнюю резину на зимнюю и проверить исправность транспортного средства перед поездкой. Во время передвижения необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями, незамедлительно обращаться в оперативные службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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