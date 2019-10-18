Буря в стакане: защитники врио главы Челябинска подставили и Котову, и Текслера

Рядовая новость о проведении следственных мероприятий в одном из управлений администрации Челябинска вызвала неадекватную реакцию в околочиновном медиа-пространстве.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», сегодня в первой половине дня в управлении культуры Челябинска и ряде подведомственных ему учреждений прошли обыски в рамках расследования возбужденного в начале сентября уголовного дела по факту незаконной передачи в аренду подземных переходов на площади Революции.

После появления новости в ряде СМИ, в мэрии поспешили опровергнуть информацию. «Ни обысков, ни выемок, никаких других следственных действий сегодня не происходило ни в здании мэрии, ни в здании управления культуры, ни в помещениях МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина», – заявил в своем telegram-канале начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Казалось бы: не происходило – так не происходило, опровергли – и дело с концом. Тем более что обыски в мэрии с момента отставки прежнего главы города Владимира Елистратова – не такое уж редкое явление. «Расходимся», как бодро закончил свой комментарий г-н Сафонов – штатный «голос» врио мэра Натальи Котовой

Но именно сегодняшние обыски почему-то не давали покоя «придворным» telegram-каналам. И уже через 8 минут пресс-сек главы города репостит комментарий, размещенный на telegram-канале «Вечерний Челябинск» одноименной газеты, находящейся в собственности муниципалитета.

«Давайте по-честному: все здравомыслящие люди прекрасно понимают, почему в важный для Котовой день хором начинаются вопли про обыски, вытаскивается на свет божий всякая шелуха. Потому что Наталья Петровна очень больно наступила кое-кому на отмороженный бизнес. Ликвидацию армии незаконных ларьков помните? А свежую, понедельничную историю с инвентаризацией контрактов по «серым заборам» помните? Всё же на поверхности. Лишающиеся бабла вопиют о помощи, выбрасывают, что могут. Вот только одна беда: ничего у них на Котову нет. Только крики обиженных кошельков», – рассуждают околочиновные аналитики.

Выходит, что за всеми этими «воплями про обыски» стоит, среди прочих, депутат Госдумы Андрей Барышев, известный ларёчный король. Только обыски-то проходили по делу, в котором фигурирует и связанная с депутатом фирма. Зачем же ему поднимать именно эту тему?

Но и на этом Владимир Сафонов не унимается. Он снова и снова повторяет в своем канале: никаких обысков нет. При этом последнее заявление он делает за 15 минут до того, как появляется информация, что в следственном управлении СКР по Челябинской области подтвердили-таки проведение следственных действий.

После официального подтверждения обысков появляются комментарии «придворных» политологов, которые заявляют об информатаке на Наталью Котову. «Кто сегодня в силу рациональных причин не заинтересован в усилении Натальи Котовой, которая начала наведение порядка в городе? Бенефециары продолжения существующего статус-кво – аристовский политический кластер, команды Барышева и «советские», а также, само собой, аффилированные с Б.А. Дубровским предприниматели», – продолжает линию «Вечерки» политолог Алексей Ширинкин.

«Медиа-атака на врио главы Челябинска Котову – аккурат в день ее собеседования в Москве. Котова, с момента июньского назначения энергично ревизующая и реформирующая работу мэрии, пользуется доверием и публичной поддержкой Текслера, органично вписывается в продвигаемую главой региона повестку перемен. Не сомневаюсь, что за нынешней атакой на Котову внимательно следят в окружении губернатора, изучая кто и за какие ниточки дергает», – вторит коллеге политолог Александр Мельников.

Отдельного умиления, конечно, заслуживает новость о «собеседовании» г-жи Котовой аж в самом Кремле. Эту информацию тоже сегодня гоняли, как футбольный мяч, из канала в канал. И даже пресс-секретарь Котовой не удержался, оказав таким образом медвежью услугу не только Наталье Петровне, но и губернатору.

О каком согласовании идет речь? Конечно же, касается оно кресла мэра Челябинска. Но ведь главу городской администрации будут выбирать на конкурсе? А в положении о конкурсе на должность главы Челябинска ни о каком кремлевском собеседовании почему-то не говорится. Да и документы в конкурсную комиссию врио мэра еще не подавала. Кстати, а уже заявившиеся на мэрское кресло 8 претендентов тоже проходили собеседование в столице? Или одобрение нужно только Котовой, а остальные – просто статисты?

И каким образом теперь областные власти и городская Дума будут доказывать равные возможности и объективность выбора? Сделают вид, что ничего не произошло? Тем более что в эти игры с конкурсами и так мало кто верит. Но хотя бы видимость честного соревнования надо было обеспечить?

Но вернемся к политической буре, разразившейся сегодня в столице Южного Урала. Напомним, обыски проходили в рамках уголовного дела по факту незаконной передачи в аренду подземных переходов на площади Революции. В самом начале скандала эту тему комментировали и Наталья Котова, и начальник управления культуры Элеонора Халикова. При этом г-жа Котова заявляла, что вопросами городской собственности она никогда не занималась, а г-жа Халикова и вовсе рассказала, что управление даже не поставили в известность о злополучном договоре аренды, и вопрос решался на уровне Владимира Елистратова, бывшего тогда вице-мэром по правовым и имущественным вопросам, а в момент подписание документов по подземным переходам еще и исполнявшим обязанности главы города.

Почему же сегодня «придворные» медийщики упорно пытаются представить историю с МАУ «Горсад» как удар, направленный против Котовой? На этот вопрос можно предложить два ответа. Либо Наталья Котова в действительности имела доступ к имущественным вопросам и в своих комментариях, скажем так, не совсем честна. Либо авторы каналов пытаются во всей этой истории выгородить Владимира Елистратова, переведя стрелки на Котову. Некоторые, кстати, получая за это зарплату в качестве сотрудников мэрии. Тогда, может быть, и г-же Котовой не лишним будет изучить «кто и за какие ниточки дергает».

Челябинск, Виктор Елисеев

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