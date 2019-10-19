Озвучена предварительная дата открытия нового терминала челябинского аэропорта

Открытие нового терминала челябинского аэропорта предварительно назначено на 25 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на объекте практически завершены все основные работы, закончилась установка телетрапов.

Напомним, что накануне об отставке заявил генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков. Официальная формулировка – по собственному желанию.

Коньков возглавлял Челябинское авиапредприятие с 2014 года, почему решил уволиться накануне открытия нового терминала, не сообщается. Имя нового руководителя пока не называется.

Челябинск, Павел Зварзин

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