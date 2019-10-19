В России оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты

Ущерб экономики от таяния вечной мерзлоты оценивается в 2,3 млрд долларов или 150 млрд рублей в год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повышение температуры вызывает особую обеспокоенность у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний: на территорию вечной мерзлоты приходится 15% российской нефти и 80% газовых запасов.

В первую очередь от изменения климата страдает инфраструктура: ««Эта проблема должна быть решена, поскольку ущерб будет расти с каждым годом, – цитирует агентство Bloomberg заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова. – Масштаб очень серьезный: трубы взрываются, сваи разрушаются».

По мнению экспертов, в ближайшие годы ситуация будет ухудшаться: к 2050 году потепление может затронуть около пятой части сооружений и инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется примерно в 84 миллиарда долларов. Это будет равно примерно 7,5% валового внутреннего продукта России. Более половины жилой недвижимости стоимостью около 53 миллиардов долларов также может быть повреждено.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.10.19

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