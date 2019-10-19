В институте повышения квалификации МВД убили бойца спецназа

В институте повышения квалификации МВД в Нальчике подрались два курсанта. Один из них погиб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт произошел вечером 18 октября. По официальной версии – на бытовой почве.

Повздорили боец отряда спецназначения «Гром» МВД Карелии и сотрудник ППС МВД Чечни. Дерущихся разняли, но дело этим не закончилось.

«Сотрудник из Чечни не успокоился, кинулся на сотрудника из Карелии, повалил на пол и стал наносить удары по голове и лицу, когда оттащили, сотрудник из Карелии был уже мертв», –сообщил telegram-канал «Омбудсмен полиции», первым рассказавший о ЧП. Версию следствия цитирует РБК со ссылкой на пресс-службе СУ СК по Кабардино-Балкарии: «Один другого ударил, тот упал, ударился о бетонный пол, получил перелом основания черепа и, к сожалению, скончался на месте».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Северо-Кавказский институт повышения квалификации, где произошла драка, является филиалом Краснодарского университета МВД. В вузе проводится проверка.

Нальчик, Игорь Юров

Нальчик. Другие новости 19.10.19

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