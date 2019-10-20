Челябинские гопники оставили питерского миллионера без трусов

Суровые челябинские парни оставили без трусов питерского миллионера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время съемки очередной серии проекта «Секретный миллионер» телеканала «Пятница». Напомним, по сценарию какой-нибудь богатый россиян приезжает в провинцию, изображая из себя бедняка (а иногда и бомжа) и ищет, кого бы вознаградить за доброе сердце и отзывчивую душу.

На этот раз бизнесмен из Санкт-Петербурга решил изобразить из себя таксиста. Но зачем-то присел на скамейку на остановке общественного транспорта. Тут-то и подоспели гопники. Довольно грубо они потребовали у бизнесмена закурить, при этом к его спутнику, снимавшему происходящее обратились довольно вежливо – на «вы». Узнав, что оба не курят, парни начали выяснить, кто они такие, откуда и что тут снимают.

«Среди них верховодил высокого роста красавчик-блондин. Какой-то премиальный хулиган, но при этом агрессивный, – рассказал бизнесмен. –

Один из них увидел телефон, второй подхватил GoPro, а третий подхватил барсетку… Предполагается, что в барсетке серьёзные люди носят 100 тысяч рублей, а я там носил чистое бельё. Приз в ограблении – барсетка, полная трусов…»

Любопытно, что у спутника миллионера хулиганы камеру не отобрали. И вообще, судя по выложенному в соцсетях видео, вели себя несколько странно, впрочем, как и жертвы ограбления. Поэтому многие челябинцы решили, что нападение – это часть постановки для шоу.

Другие сочли ситуацию вполне реальной: «Ко мне три недели назад приехал партнёр по бизнесу из Питера, так его пытались ограбить прямо на Кировке. Только случайно ему удалось уйти...» «Гопота, лимита, свалки, вонь от заводов, показушная «борьба» властей с лоточниками – вот она: суть и визитная карточка Челябы, города без будущего – днище и безнадега», – пишут горожане.

А третьи предупреждают: «В Челябинске и грязное бельё отобрать могут, будьте осторожнее на улицах…»

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.19

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